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В Индии обрушился автомобильный мост: не менее 5 погибших

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Обвал моста в Индии: не менее 5 погибших
Обвал моста в Индии: не менее 5 погибших / Фото из соцсетей

В индийском городе Калькутта обвалился автомобильный мост Маджерхат. В результате обвала погибли по меньшей мере 5 человек, 15 человек оказались в бетонной ловушке.

Об этом сообщает The Mirror.

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На снимках с места событий видно несколько разбитых вдребезги машин под обвалами моста. Сообщается, что местные жители вместе со спасателями пытаются как можно быстрее освободить людей, оказавшихся под завалами.

В издании отмечают, что всего месяц назад мост ремонтировали. Причем сделали это крайне быстро: за 3 дня.

17 человек уже госпитализировали в ближайшие больницы.

Отмечается, что мост в Колкате обрушился вечером 4 августа в 16:45, а это – час пик для города. Размер проламаного участка составляет ориентировочно 30,5 метров.

На месте инцидента работают 500 спасателей.

Напомним, 14 августа в итальянском городе Генуя частично обрушился мост Моранди над рекой Полчевера. Спасатели нашли несколько автомобилей, раздавленных обломками моста, с погибшими людьми внутри. Всего в результате обрушения моста погибли 43 человека.

Теги: Жертвы Чрезвычайное происшествие Индия
Источник: 24 Канал
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