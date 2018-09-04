В Индии обрушился автомобильный мост: не менее 5 погибших

В индийском городе Калькутта обвалился автомобильный мост Маджерхат. В результате обвала погибли по меньшей мере 5 человек, 15 человек оказались в бетонной ловушке.

Об этом сообщает The Mirror.

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На снимках с места событий видно несколько разбитых вдребезги машин под обвалами моста. Сообщается, что местные жители вместе со спасателями пытаются как можно быстрее освободить людей, оказавшихся под завалами.

Bridge collapse is quite unhappy in Kolkata This is the second incident, the state government @MamataOfficial is still able to get no sleep, all the people killed God rest his soul and give courage to watch the suffering of their families#KolkataBridgeCollapse @Upasakdey pic.twitter.com/INLaeL7HNu — Santu Nandi (@Santu4Nandi) 4 сентября 2018 г.

В издании отмечают, что всего месяц назад мост ремонтировали. Причем сделали это крайне быстро: за 3 дня.

17 человек уже госпитализировали в ближайшие больницы.

Portion of Majerhat bridge collapses over a railway track in Alipore South Kolkata.5 people lost their lives, many feared trapped.

It's Second major incident after 2016 Flyover collapse,Hope West Bengal Govt takes proper measures. @MamataOfficial #KolkataBridgeCollapse #Kolkata pic.twitter.com/XGc2MMdzfz — Geetika Swami (@SwamiGeetika) 4 сентября 2018 г.

Отмечается, что мост в Колкате обрушился вечером 4 августа в 16:45, а это – час пик для города. Размер проламаного участка составляет ориентировочно 30,5 метров.

На месте инцидента работают 500 спасателей.

Напомним, 14 августа в итальянском городе Генуя частично обрушился мост Моранди над рекой Полчевера. Спасатели нашли несколько автомобилей, раздавленных обломками моста, с погибшими людьми внутри. Всего в результате обрушения моста погибли 43 человека.