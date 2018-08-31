Обвал моста в Генуе: известно, когда снесут конструкцию

Мост Моранди в Генуе, который обвалился 14 августа и похоронил под собой 43 человека, демонтируют. Процедура займет около месяца.

Об этом заявил губернатор региона, передает The Lokal.

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Во время специальной пресс-конференции чиновник сказал, что график работ по сносу моста будет короче, чем ожидалось, – около 30 дней.

План работ находится на завершающей стадии, далее его должны утвердить местные власти.

Работы по сносу моста начнутся не позже конца сентября. Снос должны начать с восточной опоры, которая после обвала является наименее устойчивой.

Специалисты планируют использовать во время демонтажных работ взрывчатку.

Напомним, 14 августа в итальянском городе Генуя частично обвалился мост Моранди над рекой Полчевера. Спасатели нашли несколько автомобилей, раздавленных обломками моста, с погибшими людьми внутри. Всего в результате обвала моста погибли 43 человека. Среди пострадавших оказалась пара украинцев: им чудом удалось выжить.