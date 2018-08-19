Обвал моста в Генуе: озвучили окончательное число погибших
В итальянском городе Генуя завершилась операция по поиску тел погибших под завалами автомобильного моста, который обвалился 14 августа.
Как пишут местные СМИ, в субботу, 18 августа, были найдены еще три тела погибших, которые удалось вытащить из автомобиля, раздавленного бетонной плитой.
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Погибли супруги и их 9-летняя дочь.
Таким образом количество жертв обвала моста в Генуе возросло до 43 людей.
Операцию по поиску погибших завершили. Сейчас спасатели проводят работы по разбору завалов, чтобы обеспечить расследование катастрофы.
Ранее в префектуре Генуи сообщили, что 9 пострадавших все еще находятся в медицинских учреждениях и четверо из них в критическом состоянии.
14 августа в итальянском городе Генуя частично обвалился мост Моранди над рекой Полчевера.