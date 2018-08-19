Обвал мосту у Генуї: озвучили остаточну кількість загиблих

В італійському місті Генуя завершилась операція із пошуку тіл загиблих під завалами автомобільного мосту, який обвалився 14 серпня.

Як пишуть місцеві ЗМІ, у суботу, 18 серпня, були знайдені ще три тіла загиблих, які вдалось витягнути з автомобіля, розчавленого бетонною плитою.

Дивіться також: Обвал мосту в Італії: постраждалі українці записали відеозвернення

Загинуло подружжя та їхня 9-річна донька.

Таким чином кількість жертв обвалу мосту у Генуї зросла до 43 людей.

Операцію з пошуку загиблих завершили. Наразі рятувальники проводять роботи з розбору завалів, аби забезпечити розслідування катастрофи.

Раніше у префектурі Генуї повідомили, що 9 постраждалих все ще перебувають у медичних закладах і четверо з них в критичному стані.

14 серпня в італійському місті Генуя частково обвалився міст Моранді над річкою Полчевера.