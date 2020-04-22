В Индии отправили на карантин 500 человек из дворца президента

В Индии у одного из жителей президентского дворца обнаружили коронавирус. На самоизоляцию отправили членов 115 семей, живущих во дворце.

Человек, у которого диагностировали COVID-19, является членом семьи работника дворца. Об этом информирует National Post.

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Инфицированный общался с умершим у которого подтвердили коронавирус. Пока что у других членов семьи и работников администрации президента Рама Натха Ковинда недуга не обнаружили.

Самого 74-летнего президента и его ближайшее окружение не изолировали, поскольку они не общались с работниками, которые обслуживают дворец.

По состоянию на 22 апреля в Индии обнаружили более 20 тысяч больных коронавирусом, 645 человек умерли. Почти 4 тысячам человек удалось выздороветь. Страна находится на карантине.



Как обнаружить коронавирус? / Инфографика 24 канала