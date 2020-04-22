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      В Индии отправили на карантин 500 человек из дворца президента

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      Президентский дворец / COVID-19 World News

      В Индии у одного из жителей президентского дворца обнаружили коронавирус. На самоизоляцию отправили членов 115 семей, живущих во дворце.

      Человек, у которого диагностировали COVID-19, является членом семьи работника дворца. Об этом информирует National Post.

      Интересно В Индии возмущенный карантином мужчина отрезал полицейскому руку: видео

      Инфицированный общался с умершим у которого подтвердили коронавирус. Пока что у других членов семьи и работников администрации президента Рама Натха Ковинда недуга не обнаружили.

      Самого 74-летнего президента и его ближайшее окружение не изолировали, поскольку они не общались с работниками, которые обслуживают дворец.

      По состоянию на 22 апреля в Индии обнаружили более 20 тысяч больных коронавирусом, 645 человек умерли. Почти 4 тысячам человек удалось выздороветь. Страна находится на карантине.


      Как обнаружить коронавирус? / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Индия
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