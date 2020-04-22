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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ

      В Індії відправили на карантин 500 осіб з палацу президента

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      Президентський палац / COVID-19 World News

      В Індії в одного з мешканців президентського палацу виявили коронавірус. На самоізоляцію відправили членів 115 сімей, які живуть у палаці.

      Людина, у якої діагностували COVID-19, є членом сім’ї робітника палацу. Про це інформує National Post.

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      Інфікований спілкувався з померлим у якого підтвердили коронавірус. Поки що в інших членів родини та працівників адміністрації президента Рама Натха Ковінда недуги не виявили.

      Самого 74-річного президента та його найближче оточення не ізолювали, оскільки вони не спілкувались з працівниками, які обслуговують палац.

      Станом на 22 квітня в Індії виявили понад 20 тисяч хворих на коронавірус, 645 людей померли. Майже 4 тисячам осіб вдалось одужати. Країна перебуває на карантині.


      Як виявити коронавірус? / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Індія
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