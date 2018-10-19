В Индии поезд въехал в толпу людей: по меньшей мере полсотни погибших

В Индии в штате Пенджаб, во время празднования религиозного праздника Дасара, поезд въехал в толпу людей. По предварительным данным, по меньшей мере 50 человек погибли.

Об этом сообщает Indian Express.

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Авария произошла, когда люди стояли на железнодорожных путях, глядя на фейерверки. Они могли не услышать приближение поезда из-за шума и взрывов.

Amritsar train accident video pic.twitter.com/hb9Q3f9qL6 — Satinder pal singh (@SATINDER_13) October 19, 2018

Премьер-министр Нарендра Моди уже выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в аварии.

"Чрезвычайно расстроен аварией поезда в Амритсаре. Ужасная трагедия. Мои глубочайшие соболезнования семьям тех, кто потерял своих близких, и я молюсь, чтобы потерпевшие восстановились быстро. Попросили чиновников немедленно оказать необходимую помощь", – отметил он.

Напомним, в индийском городе Колката обвалился автомобильный мост Маджерхат. В результате обвала погибли по меньшей мере 5 человек, 15 человек оказались в бетонной ловушке.