В Индии поезд въехал в толпу людей: по меньшей мере полсотни погибших
В Индии в штате Пенджаб, во время празднования религиозного праздника Дасара, поезд въехал в толпу людей. По предварительным данным, по меньшей мере 50 человек погибли.
Об этом сообщает Indian Express.
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Авария произошла, когда люди стояли на железнодорожных путях, глядя на фейерверки. Они могли не услышать приближение поезда из-за шума и взрывов.
Премьер-министр Нарендра Моди уже выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в аварии.
"Чрезвычайно расстроен аварией поезда в Амритсаре. Ужасная трагедия. Мои глубочайшие соболезнования семьям тех, кто потерял своих близких, и я молюсь, чтобы потерпевшие восстановились быстро. Попросили чиновников немедленно оказать необходимую помощь", – отметил он.
Напомним, в индийском городе Колката обвалился автомобильный мост Маджерхат. В результате обвала погибли по меньшей мере 5 человек, 15 человек оказались в бетонной ловушке.