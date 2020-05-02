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      В Индии продлили карантин: ограничение является рекордным в мире

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      В Индии продлили карантин: ограничение является рекордным в мире
      / unsplash.com

      Власть Индии продлила карантин до 18 мая, хотя он должен был закончиться в начале этого месяца. Ограничительные мероприятия охватят свыше 1 миллиарда 300 тысяч человек, что является наиболее массовой ограничительной мерой в мире.

      Однако, с продолжением карантина внесут и определенные изменения в его принципы. Как сообщает BBC, зонирование страны на "красную", "оранжевую" и "зеленую" зоны обновят.

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      "Зеленые" районы – это те, в которых в течение 21 дня не было подтвержденных случаев заболевания. Однако, все основные столичные районы Индии остаются классифицированными как красные зоны, и их жители будут жить в строгом карантине.

      По словам официальных лиц, все зоны являются "динамическими" и будут обновляться еженедельно, в соответствии с эпидситуацией.

      Почему продлили карантин

      Решение продлить карантин власти Индии обосновали тем, что с 1 мая наблюдали наибольшее количество новых случаев в сутки за время пандемии. В то же время, по заявлению Министерства внутренних дел, ситуация улучшилась.

      Вспышка коронавируса привела к серьезным экономическим сбоям во всей Индии, многие работники были лишены дохода, а миллионы гастарбайтеров-мигрантов оказались в затруднительном положении.

      В стране впервые за 167 лет остановили работу железной дороги. Более 20 тысяч вагонов превратили в палаты для изоляции больных COVID-19.

      Какая ситуация с коронавирусом в Индии? В общем плохая. Индия входит в антитоп-20 стран с наибольшим распространением COVID-19 и занимает 16 строчку. В стране зафиксировали 37 336 случаев коронавируса, 1 223 человека умерли, а свыше 10 тысяч – выздоровели.

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Транспорт Коронавирус COVID-19 Индия
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