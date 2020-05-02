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      В Індії продовжили карантин: обмеження є рекордним у світі

      - Читать новость на русском
      В Індії продовжили карантин: обмеження є рекордним у світі
      / unsplash.com

      Влада Індії продовжила карантин до 18 травня, хоч він мав закінчитися на початку цього місяця. Обмежувальні заходи охоплять понад 1 мільярд 300 тисяч людей, що є наймасовішим обмежувальним заходом у світі.

      Однак, із продовженням карантину внесуть і певні зміни у його принципи. Як повідомляє BBC, зонування країни на "червону", "помаранчеву" і "зелену" зони оновлять.

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      "Зелені" райони – це ті, у яких протягом 21 дня не було підтверджених випадків захворювання. Проте, усі основні столичні райони Індії залишаються класифікованими як червоні зони, і їхні мешканці житимуть у суворому карантині.

      За словами офіційних осіб, всі зони є "динамічними" і будуть оновлюватися щотижня, відповідно до епідситуації.

      Чому продовжили карантин

      Рішення влади Індії продовжити карантин обґрунтували тим, що за 1 травня спостерегли найбільшу кількість нових випадків за добу за час пандемії. Водночас, за заявою міністерства внутрішніх справ, ситуація покращилася.

      Спалах коронавірусу призвів до серйозних економічних збоїв в усій Індії, багато працівників були позбавлені доходу, а мільйони заробітчан-мігрантів опинилися в скрутному становищі.

      У країні вперше за 167 років зупинили роботу залізниці. Понад 20 тисяч вагонів перетворили на палати для ізоляції хворих на COVID-19.

      Яка ситуація з коронавірусом в Індії? Загалом погана. Індія входить до антитоп-20 країн із найбільшим поширенням COVID-19 і посідпає 16 сходинку. У країні зафіксували 37 336 випадків коронавірусу, 1 223 людини померли, а понад 10 тисяч – одужали.

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Транспорт Коронавірус COVID-19 Індія
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