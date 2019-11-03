В Индии самый грязный воздух в мире: чем это вызвано

Самый загрязненный воздух на планете зафиксировали в столице Индии – Дели. Показатели загрязнения в несколько раз превышают норму Всемирной организации здравоохранения.

По словам экспертов, вредных частиц в воздухе аж в 7 раз больше чем в индустриальном Пекине. Об этом пишут DW.com.

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Главная причина резкого ухудшения воздуха в Индии – это несанкционированный поджог полей в конце сезона.

Смотрите видео: что происходит в Индии

Кроме того, в стране отмечают национальный праздник Дивали. Во время него проходит фестиваль огней.

Из-за смога в столице Индии даже ввели чрезвычайное положение

К слову, недавно Киев также страдал от смога. Вероятной причиной ухудшения качества воздуха эксперты называли пожары на торфяниках под Киевом, а также сжигание опавших листьев.



Загрязненность воздуха в городах Украины