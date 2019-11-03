23:33
3 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Чому Медведєв їздив до Трампа. Чому Путін вчепився до школярів
      Вєсті Кремля
      17:40, 2 листопада
      Вєсті.UA. Жир: Які плани в Трампа на Зеленського. Що фермер Тимофійчук робить в Раді
      Вєсті.UA
      18:09, 2 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини світу
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      В Індії найбрудніше повітря у світі: чим це спричинено

      61 Читать новость на русском
      В Індії найбрудніше повітря у світі
      В Індії найбрудніше повітря у світі / news.tut.by

      Найзабрудненіше повітря на планеті зафіксували у столиці Індії – Делі. Показники забруднення у кілька разів перевищують норму Всесвітньої організації охорони здоров'я.

      За словами експертів, шкідливих частинок у повітрі аж в 7 разів більше ніж в індустріальному Пекіні. Про це пишуть DW.com.

      Читайте також: Як в Тернополі ловлять паліїв трави: ефективний метод

      Головна причина різкого погіршення повітря в Індії – це несанкціонований підпал полів у кінці сезону.

      Дивіться відео: Що відбувається в Індії

      Крім того, у країні відзначають національне свято Дівалі. Під час нього проходить фестиваль вогнів. 

      Через смог у столиці Індії навіть ввели надзвичайний стан

      До слова, нещодавно Київ також потерпав від смока. Ймовірною причиною погіршення якості повітря експерти називали пожежі на торф'яниках поблизу Києва, а також паління опалого листя.


      Забрудненість повітря в містах України

      blog_ava
      Коні знесли лавку в центрі Львова: кобила зламала дві ноги, тварину приспали
      сьогодні
      7552
      Автор: Северин Трач
      Теги: Екологія Надзвичайний стан Індія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 3 листопада: роковини смерті Гандзюк та новий скандал із Кивою
      сьогодні , 22:10 Головні новини 3 листопада: роковини смерті Гандзюк та новий скандал із Кивою
      Ірина Вихрущ 704
      Куди спускають наші податки, чим схожі Зеленський і Порошенко та майбутнє Чернівців: блоги тижня
      сьогодні , 22:00 Куди спускають наші податки, чим схожі Зеленський і Порошенко та майбутнє Чернівців: блоги тижня
      Блоги тижня 422
      Як Росія перекидала військових та техніку в Крим: прямі докази (фото, відео)
      сьогодні , 21:20 Як Росія перекидала військових та техніку в Крим: прямі докази (фото, відео)
      Михайло Макарук 1126
      Керівництво "Слуги народу" вирішило забути про корупційний скандал
      сьогодні , 20:30 Керівництво "Слуги народу" вирішило забути про корупційний скандал
      Анна Калюжна 1043
      Найсмішніші меми тижня: Яременко у кімнаті збочень та Геловін в Україні
      сьогодні , 20:00 Найсмішніші меми тижня: Яременко у кімнаті збочень та Геловін в Україні
      Ірина Вихрущ 1371
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук