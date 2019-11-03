В Індії найбрудніше повітря у світі: чим це спричинено

Найзабрудненіше повітря на планеті зафіксували у столиці Індії – Делі. Показники забруднення у кілька разів перевищують норму Всесвітньої організації охорони здоров'я.

За словами експертів, шкідливих частинок у повітрі аж в 7 разів більше ніж в індустріальному Пекіні. Про це пишуть DW.com.

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Головна причина різкого погіршення повітря в Індії – це несанкціонований підпал полів у кінці сезону.

Дивіться відео: Що відбувається в Індії

Крім того, у країні відзначають національне свято Дівалі. Під час нього проходить фестиваль вогнів.

Через смог у столиці Індії навіть ввели надзвичайний стан

До слова, нещодавно Київ також потерпав від смока. Ймовірною причиною погіршення якості повітря експерти називали пожежі на торф'яниках поблизу Києва, а також паління опалого листя.



Забрудненість повітря в містах України