В Индии в результате падения недостроенного путепровода погибли 18 человек

В индийском городе Варанаси две опоры одного из пролетов путепровода разрушились. Из-за этого огромная бетонная плита упала на людей, легковые автомобили и автобус.

Об этом сообщил телеканал NDTV.

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Большинство людей, оказавшихся под обломками были строителями. Завалы разбирают с помощью девяти кранов. Один из очевидцев рассказал, что спасатели прибыли на место происшествия только через час после обрушения.



Фото с места трагедии





Фото с места трагедии

На момент трагедии путепровод, который строится был завершен на 56%. Участок построили совсем недавно, в феврале 2018 года. Индийские власти начали расследование инцидента.