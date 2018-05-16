В Індії внаслідок падіння недобудованого шляхопроводу загинули 18 людей
В індійському місті Варанасі дві опори одного з прольотів шляхопроводу зруйнувалися. Відтак, величезна бетонна плита впала на людей, легкові автомобілі та автобус.
Про це повідомив телеканал NDTV.
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Більшість людей, що опинилися під уламками були будівельниками. Завали розбирають за допомогою дев'яти кранів. Один з очевидців розповів, що рятувальники прибули на місце події лише через годину після обвалення.
Фото з місця трагедії
Фото з місця трагедії
На момент трагедії шляхопровід, що будується був завершений на 56%. Ділянку побудували зовсім нещодавно, у лютому 2018 року. Індійська влада почала розслідування інциденту.
Джерело: 24 Канал
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