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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

В Індії внаслідок падіння недобудованого шляхопроводу загинули 18 людей

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В Індії в результаті падіння недобудованого шляхопроводу загинули 18 людей
В Індії в результаті падіння недобудованого шляхопроводу загинули 18 людей / focus.ua

В індійському місті Варанасі дві опори одного з прольотів шляхопроводу зруйнувалися. Відтак, величезна бетонна плита впала на людей, легкові автомобілі та автобус.

Про це повідомив телеканал NDTV.

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Більшість людей, що опинилися під уламками були будівельниками. Завали розбирають за допомогою дев'яти кранів. Один з очевидців розповів, що рятувальники прибули на місце події лише через годину після обвалення.

індія
Фото з місця трагедії

Фото з місця трагедії
Фото з місця трагедії

На момент трагедії шляхопровід, що будується був завершений на 56%. Ділянку побудували зовсім нещодавно, у лютому 2018 року. Індійська влада почала розслідування інциденту.

 

Теги: Жертви Індія
Джерело: 24 Канал
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