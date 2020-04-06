В Индии железнодорожные вагоны превращают в больницы
Из-за вспышки коронавируса впервые за 167 лет остановлена работа индийской железной дороги. Более 20 тысяч вагонов превратят в палаты для изоляции больных COVID-19.
Первые 5 тысяч вагонов будут готовы уже через две недели. Они отправятся в те регионы Индии, которым больше всего не хватает больничных коек. Движение грузовых поездов не прекращают, информирует CNN.
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Каждая из 16 железнодорожных зон Индии должна выделить вагоны, которые будут сняты с эксплуатации – для мобильных госпиталей. В переоборудованном вагоне смогут разместить 16 пациентов, а также пункт медсестер и врачей. Отметим, что в Индии катастрофически не хватает мест в медучреждениях: лишь 0,5 больничной койки на 1 тысячу человек населения.
5 тысяч вагонов будут готовы через две недели / Фото CNN
К слову, индийская железнодорожная сеть – четвертая по величине в мире и крупнейший работодатель в стране. Ежедневно страной курсировали более 20 тысяч пассажирских поездов – через более чем 7 тысяч станций.
В стране не хватает мест для больных/ Фото CNN
Мобильные госпитали отправятся в регионы, где больше всего больных/ Фото CNN
В вагоне разместят пункт медсестер и врачей / Фото CNN
По состоянию на 6 апреля в Индии зафиксировано более 4 300 случаев коронавируса, из них 118 – смертельные. В мире COVID-19 заболели 1 миллион 276 тысяч человек, свыше 69 тысяч – умерли. Наиболее инфицированные страны: США, Испания, Италия, Германия и Франция.
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