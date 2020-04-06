В Індії залізничні вагони перетворюють на лікарні

Через спалах коронавірусу вперше за 167 років зупинено роботу індійської залізниці. Понад 20 тисяч вагонів перетворять на палати для ізоляції хворих на COVID-19.

Перші 5 тисяч вагонів будуть готові вже через два тижні. Вони вирушать у ті регіони Індії, яким найбільше не вистачатиме лікарняних ліжок. Рух вантажних потягів не припиняють, інформує CNN.

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Кожна з 16 залізничних зон Індії мала виділити вагони, які будуть зняті з експлуатації – для мобільних госпіталів. У переобладнаному вагоні зможуть розмістити 16 пацієнтів, а також пункт медсестер та лікарів. Зазначимо, що в Індії катастрофічно не вистачає місць у медзакладах: лише 0,5 лікарняного ліжка на 1 тисячу осіб населення.



5 тисяч вагонів будуть готові через два тижні / Фото CNN

До слова, індійська залізнична мережа – четверта за величиною у світі і найбільший працедавець в країні. Щодня країною курсували понад 20 тисяч пасажирських потягів – через більше ніж 7 тисяч станцій.





В країні не вистачає місць для хворих / Фото CNN





Мобільні госпіталі вирушать у регіони, де найбільше хворих / Фото CNN





У вагоні розмістять пункт медсестер та лікарів / Фото CNN

Preparing to Combat Coronavirus: In a novel initiative, Railways has converted train coaches into isolation wards for COVID-19 patients



Now, Railways will offer clean, sanitised & hygienic surroundings for the patients to comfortably recover. #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/miYO3LOGfN — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) March 28, 2020

Станом на 6 квітня в Індії зафіксовано понад 4 300 випадків коронавірусу, з них 118 – смертельні. Загалом у світі на COVID-19 занедужали 1 мільйон 276 тисяч осіб, понад 69 тисяч – померли. Найбільш інфіковані країни: США, Іспанія, Італія, Німеччина та Франція.



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