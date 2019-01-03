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      В Индии женщины устроили грандиозную акцию в поддержку гендерного равенства: фото

      22 Читати новину українською
      Акция в Индии
      Акция в Индии / EPA

      Индийские женщины образовали живую цепь на 620 километров, чтобы выразить свою поддержку идеям гендерного равенства. Акция состоялась в штате Керала.

      Об этом сообщает BBC.

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      На акцию вышли от 3 до 5 миллионов жителей. Устроить такое масштабное мероприятие их побудил запрет девочкам и женщинам в возрасте от 10 до 50 лет посещать местный храм Сабаримала.

      Это отличный способ сказать, насколько сильны женщины и как мы можем расширять свои возможности и помогать друг другу. Конечно, я поддерживаю этот шаг, чтобы позволить женщинам всех возрастов посещать храм. Я не думаю, что традиции должны останавливать женщин. Те, кто хотят молиться, должны иметь право молиться,
      – отметила участница акции Кавита Дас.

      Акция в Индии за гендерное равенство

      Теги: Гендерное равенство Индия
      Источник: 24 Канал
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