В Індії жінки влаштували грандіозну акцію на підтримку гендерної рівності: фото

Індійські жінки утворили живий ланцюг на 620 кілометрів, аби висловити свою підтримку ідеям гендерної рівності. Акція відбулась у штаті Керала.

Про це повідомляє BBC.

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На акцію вийшли від 3 до 5 мільйонів жителів. Влаштувати такий масштабний захід їх спонукала заборона дівчаткам і жінкам у віці від 10 до 50 років відвідувати місцевий храм Сабарімала.

Це відмінний спосіб сказати, наскільки сильні жінки і як ми можемо розширювати свої можливості і допомагати один одному. Звичайно, я підтримую цей крок, щоб дозволити жінкам будь-якого віку відвідувати храм. Я не думаю, що традиції повинні зупиняти жінок. Ті, хто хочуть молитися, повинні мати право молитися,

– зазначила учасниця акції Кавіта Дас.



Акція в Індії за гендерну рівність