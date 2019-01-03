В Індії жінки влаштували грандіозну акцію на підтримку гендерної рівності: фото
Індійські жінки утворили живий ланцюг на 620 кілометрів, аби висловити свою підтримку ідеям гендерної рівності. Акція відбулась у штаті Керала.
Про це повідомляє BBC.
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На акцію вийшли від 3 до 5 мільйонів жителів. Влаштувати такий масштабний захід їх спонукала заборона дівчаткам і жінкам у віці від 10 до 50 років відвідувати місцевий храм Сабарімала.
Це відмінний спосіб сказати, наскільки сильні жінки і як ми можемо розширювати свої можливості і допомагати один одному. Звичайно, я підтримую цей крок, щоб дозволити жінкам будь-якого віку відвідувати храм. Я не думаю, що традиції повинні зупиняти жінок. Ті, хто хочуть молитися, повинні мати право молитися,
– зазначила учасниця акції Кавіта Дас.
Акція в Індії за гендерну рівність