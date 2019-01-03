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      В Індії жінки влаштували грандіозну акцію на підтримку гендерної рівності: фото

      368 Читать новость на русском
      Акція в Індії
      Акція в Індії / EPA

      Індійські жінки утворили живий ланцюг на 620 кілометрів, аби висловити свою підтримку ідеям гендерної рівності. Акція відбулась у штаті Керала.

      Про це повідомляє BBC.

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      На акцію вийшли від 3 до 5 мільйонів жителів. Влаштувати такий масштабний захід їх спонукала заборона дівчаткам і жінкам у віці від 10 до 50 років відвідувати місцевий храм Сабарімала.

      Це відмінний спосіб сказати, наскільки сильні жінки і як ми можемо розширювати свої можливості і допомагати один одному. Звичайно, я підтримую цей крок, щоб дозволити жінкам будь-якого віку відвідувати храм. Я не думаю, що традиції повинні зупиняти жінок. Ті, хто хочуть молитися, повинні мати право молитися,
      – зазначила учасниця акції Кавіта Дас.


      Акція в Індії за гендерну рівність

      Теги: Гендерна рівність Індія
      Джерело: 24 Канал
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