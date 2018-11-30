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      В Индонезии из тюрьмы сбежала сотня осужденных, пока другие молились

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      26 заключенных удалось поймать
      26 заключенных удалось поймать / Фото из открытых источников

      В индонезийском городе Банда Ачех из тюрьмы сбежали 87 заключенных, которые воспользовались совершением другими намаза.

      Об этом сообщает The Washington Post.

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      720 заключенным разрешили оставить камеры для молитвы. 113 осужденных увидели в этом возможность для побега. Они обезоружили правоохранителей и бросились наутек.

      Однако не всем из них удалось добраться до выхода. 26-х беглецов задержали. Другие 87 же успели покинуть тюрьму.

      В городе правоохранители перекрыли дороги и продолжают поиски заключенных.

      Теги: Криминальные новости іслам Религия
      Источник: 24 Канал
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