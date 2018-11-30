В Індонезії із в'язниці втекла сотня засуджених, поки інші молилися
В індонезійському місті Банда Ачех з буцегарні втекли 87 в'язнів, які скористались звершенням іншими намазу.
Про це повідомляє The Washington Post.
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720 ув'язненим дозволили залишити камери для молитви. 113 засуджених побачили у цьому можливість для втечі. Вони знезброїли правоохоронців і кинулись навтьоки.
Проте не всім з них вдалось дістатись виходу. 26-х втікачів затримали. Інші 87 таки встигли залишити в'язницю.
У місті правоохоронці перекрили дороги і продовжують пошуки в'язнів.
Джерело: 24 Канал
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