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      В Індонезії із в'язниці втекла сотня засуджених, поки інші молилися

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      26 в'язнів вдалось упіймати
      26 в'язнів вдалось упіймати / Фото з відкритих джерел

      В індонезійському місті Банда Ачех з буцегарні втекли 87 в'язнів, які скористались звершенням іншими намазу.

      Про це повідомляє The Washington Post

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      720 ув'язненим дозволили залишити камери для молитви. 113 засуджених побачили у цьому можливість для втечі. Вони знезброїли правоохоронців і кинулись навтьоки. 

      Проте не всім з них вдалось дістатись виходу. 26-х втікачів затримали. Інші 87 таки встигли залишити в'язницю. 

      У місті правоохоронці перекрили дороги і продовжують пошуки в'язнів. 

      Теги: Кримінальні новини іслам Релігія
      Джерело: 24 Канал
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