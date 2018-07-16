В Индонезии из-за мести толпа крестьян убила почти 300 крокодилов

В индонезийской провинции Западная Папуа крокодил лишил жизни крестьянина. Поэтому толпа разъяренных крестьян убила 292 крокодила в отместку за погибшего.

Об этом сообщает ВВС.

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Крестьянин был убит рептилией, когда собирал овощи на приусадебном участке фермы крокодилов. После похорон пострадавшего в субботу несколько сотен разъяренных крестьян отправились на ферму крокодилов с ножами, лопатами и молотками.

Полиция и чиновники заявили, что не могли остановить кровавую месть крестьян, но сейчас могут предъявить обвинение.

В издании отмечается, что ферма работала по лицензии для защиты и сохранения крокодилов Новой Гвинеи.