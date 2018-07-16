14:46
16 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
25°C 15°C
  • вівторок
    20°C 18°C
  • середа
    25°C 18°C
  • четвер
    23°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Путін і поганська магія. Відео Віди
Вєсті Кремля
17:38, 14 липня
Вєсті.UA. Жир. Як Барна телепортатором став. Федеріка і Могеріні остаточно посварились
Вєсті.UA
19:21, 14 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, сьогодні
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

В Індонезії через помсту натовп селян вбив майже 300 крокодилів

1103 Читать новость на русском
У Індонезії через помсту натовп селян вбив майже 300 крокодилів
У Індонезії через помсту натовп селян вбив майже 300 крокодилів / Фото з відкритих джерел

У індонезійській провінції Західна Папуа крокодил позбавив життя селянина. Через це натовп розлючених селян убив 292 крокодила у помсту за загиблого.

Про це повідомляє ВВС.

Читайте також: Моторошна смерть: в Індонезії пітон проковтнув жінку

Селянин був убитий рептилією, коли збирав овочі на присадибній ділянці ферми крокодилів. Після похорону постраждалого у суботу кілька сотень розлючених селян вирушили до ферми крокодилів із ножами, лопатами та молотками.

Поліція та чиновники заявили, що не могли зупинити криваву помсту селян, але зараз можуть висунути обвинувачення.

У виданні зазначається, що ферма працювала за ліцензією для захисту та збереження крокодилів Нової Гвінеї.

 

Теги: Індонезія світ тварин
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
сьогодні, 13:00 "Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Денис Бігус 410
ТОП-3 хороші смартфони, що коштують менше 3 тисяч гривень
15 липня, 12:02 ТОП-3 хороші смартфони, що коштують менше 3 тисяч гривень
9500
Суб'єктивно про євробляхи: чому влада підтримує водіїв на іноземних номерах
сьогодні, 12:01 Суб'єктивно про євробляхи: чому влада підтримує водіїв на іноземних номерах
Блог Соцмережі 1208
Страх и ужас – реальные истории из жизни луганчан
сьогодні, 08:42 Страх и ужас – реальные истории из жизни луганчан
Ольга Черненко 1468
Ошуканий Фірташ, "Слава Україні" від хорватів та як правильно обрати кавун: топ-5 блогів тижня
15 липня, 22:00 Ошуканий Фірташ, "Слава Україні" від хорватів та як правильно обрати кавун: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1854
Зимова Олімпіада-2018: медальний залік
 25 лютого , 11:01
З Путіним трапився незвичний інцидент під час зустрічі: курйозне відео
 3 квітня , 09:42
"Слава Україні!": російський актор Боярський зробив неочікувану заяву щодо скандалу з Відою
 10 липня , 08:32
ДТП у Харкові за участю Зайцевої: потерпілі розповіли щемливі деталі трагедії
 7 березня , 17:16
Політв'язень Кольченко припинив голодування, – адвокат
 7 червня , 12:07
У Києві арештували бійця ЗСУ за підпал монастиря Московського патріархату
 28 січня , 13:24
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук