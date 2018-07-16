В Індонезії через помсту натовп селян вбив майже 300 крокодилів

У індонезійській провінції Західна Папуа крокодил позбавив життя селянина. Через це натовп розлючених селян убив 292 крокодила у помсту за загиблого.

Про це повідомляє ВВС.

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Селянин був убитий рептилією, коли збирав овочі на присадибній ділянці ферми крокодилів. Після похорону постраждалого у суботу кілька сотень розлючених селян вирушили до ферми крокодилів із ножами, лопатами та молотками.

Поліція та чиновники заявили, що не могли зупинити криваву помсту селян, але зараз можуть висунути обвинувачення.

У виданні зазначається, що ферма працювала за ліцензією для захисту та збереження крокодилів Нової Гвінеї.