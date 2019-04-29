В Индонезии от переутомления умерло почти 300 работников избирательных комиссий

В Индонезии выборы 2019 года стали самыми сложными в мире – проголосовать пришли около 154 миллионов граждан, которые заполняли по пять бюллетеней. Больше всего от избирательного процесса пострадали те, кто работал в комиссиях. В день волеизъявления в Индонезии и в последующие десять от переутомления умерло 272 сотрудника избирательных комиссий, еще 1878 – заболели.

Почему избиратели заполняли по 5 бюллетеней? Дело в том, что в этом году в Индонезии выбирали не только президента, но и депутатов двухпалатного Народного консультативного конгресса и членов региональных и местных законодательных органов. Всего было открыто 800 тысяч участков, а явка на выборах составила 80%, пишет Deutsche Welle.

Читайте также: Полиция застрелила двух россиян на Бали: видео

Как отреагировала власть на рост смертности во время выборов? Министерство финансов выделит денежную помощь семьям умерших. Председатель ЦИК предложил выплатить семьям умерших и пострадавших компенсации в размере от 30 до 36 миллионов индонезийских рупий (около 2100-2500 долларов). А в Министерстве здравоохранения призвали, чтобы медучреждения оказывали любую необходимую помощь тем работникам комиссий, что заболели.

Больше никто не умер? Умерли. От переутомления и связанных с ним дорожных аварий во время и после выборов умерли 15 полицейских по всей стране.

Еще 23 апреля количество умерших было значительно ниже. Тогда сообщали о 91 умершем члене избирательных комиссий и о 374-х, попавших в больницы.