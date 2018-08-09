В Институте нацпамяти просят вернуть украинцам возможность копировать архивные документы

Украинский институт национальной памяти направил соответствующие письма с просьбами в Министерство юстиции Украины и Государственную архивную службу Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте Украинского института национальной памяти.

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Отмечается, что приказом Министерства юстиции от 27 июня 2018 года № 2059/5 были внесены изменения в Порядок пользования документами Национального архивного фонда, принадлежащими государству, территориальным общинам, согласно которым ограничены возможности пользователей копировать архивные документы.

В частности, внесенные изменения запрещают копировать с помощью телефонов, фотоаппаратов и планшетов без штативов и сменных объективов следующие документы:

документи больших форматов (больше А4);

дела с толщиной корешка более 4 см;

берестяные грамоты;

документы на пергаменте;

рукописи;

старопечатные книги;

документы с выцветающим или слабоконтрастным текстом;

документы, выполненные акварелью, гуашью, карандашом, углем, железо-галовым чернилами;

архивные фонды (фондовых коллекций);

коллекции в полном объеме;

информацию, которая содержится в справочных документах архива.

Кандидат исторических наук Александр Алферов на своей странице в Facebook пояснил, что ранее можно было сфотографировать необходимые документы, а дома проработать их.

Ограничения в копировании лишают граждан возможности подробно исследовать историю собственной семьи или населенного пункта, стоят на пути познания украинцами своего прошлого. А именно отсутствие знаний о прошлом использует сейчас российская пропаганда для распространения новых или удержания старых советских мифов, которые раскалывают украинское общество,

– отметил председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

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Он также отметил, что в институте убеждены, что в условиях информационной войны украинское государство должно прилагать серьезные усилия для популяризации истории, приобщать к ознакомлению с ней своих граждан.

"К сожалению, принятые недавно изменения могут помешать в реализации этих крайне важных задач, поэтому они должны быть отменены, – подчеркнул он.