Будинок Леонтовича довели до аварійного стану: як рятуватимуть унікальну пам'ятку

У селі Шершні Вінницької області розпочалися роботи із порятунку родинного будинку всесвітньо відомого композитора Миколи Леонтовича.

Наразі на ділянці будинку працює експертна група у складі інженерів-геодезистів, геологів, реставраторів, будівельників, які вивчають параметри ґрунту, фундаменту та загальний стан будівлі, аби обрати найефективніші шляхи втілення проекту реновації та зберегти історично важливу архітектурну споруду.

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Проект збереження та реновації будиночку Леонтовича, й розвитку прилеглої території в 2017 році ініціював Фонд гуманітарного розвитку України у рамках громадської платформи #SOSмайбутнє, відгукнувшись на ініціативу місцевої громади.

"Реновація та часткова музеєфікація будинку Леонтовича, створення на його основі центру мистецтв та розвитку для місцевих дітлахів та побудова біля нього сучасного культурного-мистецького осередку, де зможуть навчатися, комунікувати й демонструвати своє мистецтво нові покоління митців та музикантів, стане історичною подією не лише для України, а загалом для світової культури. Старт цих робіт відкриє нову еру в збереженні спадку геніального композитора, його актуалізації та розвитку. Важливо, що за рік нашої співпраці громада Шершнів усвідомила, які перспективи та можливості для розвитку села відкриє новий культурний туристичний маршрут до відреставрованого будиночку Леонтовича. Власними силами громада започаткувала фестиваль "Шершні Леонтовича", який з кожним роком набиратиме обертів", – заявила президент Фонду гуманітарного розвитку України Наталія Заболотна.



Наталія Заболотна, президент Фонду гуманітарного розвитку України

Про готовність забезпечити фінансування проекту збереження будинку Леонтовича заявив благодійний фонд Володимира Продивуса – голови Федерації боксу України, мецената. Пан Продивус зазначив, що початок робіт із реновації буде напряму пов'язаний із остаточним вирішенням питання автентичності будинку: "Я великий патріот Вінниччини і хочу, аби мільйони людей в усьому світі, які наспівують нашого "Щедрика", знали, що цю найвідомішу різдвяну мелодію написав наш земляк. Драматична історія будинку Леонтовича зворушила мене до глибини душі і я не маю жодного сумніву, що ми повинні зберегти його для нащадків".



Сучасний стан будинку Миколи Леонтовича у с. Шершні

У 1997-му році будинок родини Леонтовичів був внесений до реєстру пам’яток місцевого значення. Але півроку тому окремі представники обласної влади почали озвучувати сумніви, що в Шершнях насправді зберігся родинний будинок композитора.



Виступ учасників фестивалю "Шершні Леонтовича"

В той же час відомий краєзнавець Вінницької області й дослідник життєвого шляху Миколи Леонтовича Олександр Коваль підкреслив, що свідчення тисяч людей, які жили в Шершнях протягом останнього століття, та історичні документи повністю доводять автентичність будинку.

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Є свідчення онуків тих людей, які допомагали споруджувати цей будинок. Є історичні документи, що описують саме його як помешкання батька композитора, священника – він як поважна людина із багатодітною родиною міг жити лише тут поміж усіх сільських будівель, – наголошує пан Коваль.

Також він зазначає: "Саме в цьому будинку в 1960-х роках зупинялася донька Миколи Леонтовича Галина, тут вона проводила інтерв’ю та фотографувалася для книг професора Анатолія Завальнюка про життя та творчість композитора. Нарешті, після встановлення меморіальної дошки у 90-х роках, будинок і по сьогодні залишається у реєстрі пам’яток, його звідти ніхто не викреслював".

"Ми не можемо відсторонено спостерігати за тим, як десятиліттями влада ігнорує проблеми будинку Леонтовича, своєю бездіяльністю довівши його до аварійного стану – натомість ми маємо врятувати цю унікальну історичну пам’ятку заради майбутнього. Від імені Фонду я висловлюю подяку усім, хто доєднався до цієї справи. Абсурдно, але сьогодні триває боротьба за право на пам’ять про Леонтовича. І таке право ми виборюємо не лише у безжального часу, а й у шахраїв від культурного чиновництва", – наголосила Наталія Заболотна.



Флеш-моб #SOSмайбутнє на тлі будинку Леонтовича за участю гурту "Шпилясті кобзарі"

Проекту ескізу реновації будинку та розвитку прилеглої території вже обраний: у травні 2018 року переможцем відкритого конкурсу був оголошений проект архітектора Олексія Семирога-Орлика.

Початок відновлювальних робіт попередньо запланований на вересень-жовтень, після узгодження усіх юридичних процедур.

Фонд гуманітарного розвитку України – громадська організація, створена у 2017 році. Першим масштабним проектом Фонду стала платформа #SOSмайбутнє, присвячена збереженню історичних та культурних пам’яток і об’єктів соціокультурного призначення: музеїв, мистецьких шкіл, спортивних клубів тощо. У створенні громадянського реєстру будівель та закладів, що потребують допомоги, взяли участь близько 3000 волонтерів з усієї України. Минулого року Фонд розпочав фандрайзингову кампанію задля порятунку будинку Миколи Леонтовича. Збір коштів на реновацію будинку триває.

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