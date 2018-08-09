В Інституті нацпам'яті просять повернути українцям можливість копіювати архівні документи

Український інститут національної пам'яті направив відповідні листи з проханнями до міністерства юстиції України та Державної архівної служби України.

Про це повідомляється на офіційному сайті Українського інституту національної пам'яті.

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Зазначається, що наказом Міністерства юстиції від 27 червня 2018 року № 2059/5 були внесені зміни до Порядку користування документами Національного архівного фонду, що належать державі, територіальним громадам, згідно з яким обмежено можливості користувачів копіювати архівні документи.

Зокрема, внесені зміни забороняють копіювати за допомогою телефонів, фотоапаратів та планшетів без штативів та змінних об'єктивів наступні документи:

документи великих форматів (більше А4);

справи з товщиною корінця понад 4 см;

берестяні грамоти;

документи на пергаменті;

рукописи;

стародруки;

документи зі згасаючим чи слабо контрастним текстом;

документи, виконані аквареллю, гуашшю, олівцем, вугіллям, залізо-галовим чорнилом;

архівні фонди (не фондових колекцій);

колекції у повному обсязі;

інформацію, яка міститься у довідкових документах архіву.

Кандидат історичних наук Олександр Алфьоров, на своїй сторінці у Facebook пояснив, що раніше можна було сфотографувати необхідні документи, а вдома опрацювати їх.

Обмеження в копіюванні позбавляють громадян можливості детально досліджувати історію власної родини чи населеного пункту, стоять на заваді пізнання українцями свого минулого. А саме відсутність знань про минуле використовує нині російська пропаганда для поширення нових чи утримання старих радянських міфів, які розколюють українське суспільство,

– зауважив голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

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Він також зауважив, що в інституті переконані, що в умовах інформаційної війни українська держава має докладати серйозних зусиль для популяризації історії, долучати до ознайомлення з нею своїх громадян.

"На жаль ухвалені нещодавно зміни можуть завадити в реалізації цих вкрай важливих завдань, тому вони мають бути скасовані, – наголосив він.