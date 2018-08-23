В институте стратегических исследований заверили, что принуждать к автокефалии никто не будет

Глава Национального Института Стратегических Исследований Ростислав Павленко заявил, что процесс объединения и создания единой поместной церкви не будет сопровождаться никакими мерами принудительного характера.

Об этом сообщило издание "Укринформ".

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Павленко подчеркнул, что основной задачей является обеспечить такие условия, чтобы процесс объединения и создания единой поместной церкви был добровольным и учитывал все пожелания одновременно соблюдая права тех, кто по разным причинам желает остаться при русской православной церкви.

Поэтому сейчас самое главное, чтобы все-таки звучал месседж мира и единения, он был донесен и услышан всеми. Никакого принуждения не будет, и наоборот, государство всей силой своих структур, в том числе и структур безопасности, как раз будет обеспечивать, чтобы все было согласно закона, мирно и добровольно, без того, чтобы кто-то спровоцировал какие-то стычки,

– заявил Ростислав Павленко.

Добавим, что большинство экспертов и религиозных деятелей утверждают, что предоставление Украинскому патриархату Томоса, который признает его автокефалию, – почти завершенное соглашение, которое займет всего несколько месяцев. Это переписало бы религиозные границы Восточной Европы впервые за почти 400 лет.