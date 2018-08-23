В інституті стратегічних досліджень запевнили, що змушувати до автокефалії ніхто не буде
Голова Національного Інституту Стратегічних Досліджень Ростислав Павленко заявив, що процес об'єднання та створення єдиної помісної церкви не супроводжуватиметься жодними заходами примусового характеру.
Про це повідомило видання "Укрінформ".
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Павленко наголосив, що основним завданням є створити такі умови, щоб процес об'єднання та створення єдиної помісної церкви був добровільним та враховував усі побажання одночасно дотримуючись прав тих, хто з різних причин бажає залишитися при російській православній церкві.
Тому зараз найголовніше, щоб усе-таки лунав меседж миру і єднання, він був донесений і почутий усіма. Жодного примусу не буде, і навпаки, держава всією силою своїх структур, у тому числі й структур безпеки, якраз забезпечуватиме, щоб усе було відповідно до закону, мирно і добровільно, без того, щоб хтось спровокував якісь сутички,
– заявив Ростислав Павленко.
Додамо, що більшість експертів та релігійних діячів стверджують, що надання Українському патріархату Томосу, який визнає його автокефалію, – майже завершена угода, яка займе всього кілька місяців. Це переписало б релігійні кордони Східної Європи вперше за майже 400 років.