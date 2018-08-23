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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

В інституті стратегічних досліджень запевнили, що змушувати до автокефалії ніхто не буде

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Ростислав Павленко
Ростислав Павленко / Фото з відкритих джерел

Голова Національного Інституту Стратегічних Досліджень Ростислав Павленко заявив, що процес об'єднання та створення єдиної помісної церкви не супроводжуватиметься жодними заходами примусового характеру.

Про це повідомило видання "Укрінформ".

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Павленко наголосив, що основним завданням є створити такі умови, щоб процес об'єднання та створення єдиної помісної церкви був добровільним та враховував усі побажання одночасно дотримуючись прав тих, хто з різних причин бажає залишитися при російській православній церкві.

Тому зараз найголовніше, щоб усе-таки лунав меседж миру і єднання, він був донесений і почутий усіма. Жодного примусу не буде, і навпаки, держава всією силою своїх структур, у тому числі й структур безпеки, якраз забезпечуватиме, щоб усе було відповідно до закону, мирно і добровільно, без того, щоб хтось спровокував якісь сутички,
– заявив Ростислав Павленко.

Додамо, що більшість експертів та релігійних діячів стверджують, що надання Українському патріархату Томосу, який визнає його автокефалію, – майже завершена угода, яка займе всього кілька місяців. Це переписало б релігійні кордони Східної Європи вперше за майже 400 років.

Теги: Новини України Новини Росії Єдина помісна церква
Джерело: 24 Канал
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