В Ираке и Сирии погибло рекордное количество военных США

Пентагон в марте понес наибольшие потери с начала операции "Непоколебимая решимость" против Исламского государства в Ираке и Сирии.

Об этом сообщил портал "Military.com".

За месяц в этих странах погибли 8 военнослужащих США. Операция коалиции США началась 8 августа 2014 года и продолжается до сих пор.

29 марта 2 американских военных погибли в результате взрыва самодельной бомбы в сирийском городе Манбидж, еще 5 членов коалиции были ранены.

15 марта на западе Ирака разбился вертолет американских ВВС HH-60 Pave Hawk, погибли все 7 членов экипажа, включая 3 офицеров, находившихся на его борту.

В общем с начала операции в Ираке и Сирии погибли 59 американских военных. 13 из них погибли во время выполнения боевых задач, 46 – в результате различных инцидентов.

К слову, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска уйдут из Сирии после разгрома "Исламского государства".