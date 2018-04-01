18:26
1 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
8°C
12°C 5°C
  • понедельник
    7°C 3°C
  • вторник
    10°C 2°C
  • среда
    15°C 7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Российское оружие, которое почти работает. Конкурс злодеев от Кадырова
Вєсті Кремля
19:37, 31 марта
Вести. UA. Жир. Эротический боевик от Савченко. Тимошенко замаливает грехи
Вєсті.UA
19:11, 31 марта
Почему ветераны АТО не могут получить удостоверение инвалида, а чиновники ним спекулируют
ЦРУ
22:05, 29 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Автомобильный гараж: мужской остров свободы
Згадати все
23:36, 29 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
4G Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Ираке и Сирии погибло рекордное количество военных США

257 Читати новину українською
Военные США в Сирии
Военные США в Сирии / 112.ua

Пентагон в марте понес наибольшие потери с начала операции "Непоколебимая решимость" против Исламского государства в Ираке и Сирии.

Об этом сообщил портал "Military.com".

За месяц в этих странах погибли 8 военнослужащих США. Операция коалиции США началась 8 августа 2014 года и продолжается до сих пор.

29 марта 2 американских военных погибли в результате взрыва самодельной бомбы в сирийском городе Манбидж, еще 5 членов коалиции были ранены.

15 марта на западе Ирака разбился вертолет американских ВВС HH-60 Pave Hawk, погибли все 7 членов экипажа, включая 3 офицеров, находившихся на его борту.

В общем с начала операции в Ираке и Сирии погибли 59 американских военных. 13 из них погибли во время выполнения боевых задач, 46 – в результате различных инцидентов.

К слову, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска уйдут из Сирии после разгрома "Исламского государства".

Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Самые яркие презентации недели: какими новинками обогатится мир технологий
сегодня, 18:04 Самые яркие презентации недели: какими новинками обогатится мир технологий
64
1 апреля, или День смеха – топ-10 самых громких шуток в мире
сегодня, 18:03 1 апреля, или День смеха – топ-10 самых громких шуток в мире
Анастасія Ковач-Петрушенко 1431
Украина должна предложить миру свой iPhone
сегодня, 16:00 Украина должна предложить миру свой iPhone
Максим Єфімов 3643
Лотерея для автонарушителей, или Европейцы, вы серьезно ?!
сегодня, 13:46 Лотерея для автонарушителей, или Европейцы, вы серьезно ?!
Борис Немировський 356
Визия будущего: нам нужны совсем иные знания, чем были раньше
сегодня, 12:03 Визия будущего: нам нужны совсем иные знания, чем были раньше
Володимир Співаковський 917
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук