В Іраку та Сирії загинула рекордна кількість військових США

Пентагон у березні зазнав найбільших втрат із початку операції "Непохитна рішучість" проти Ісламської держави в Іраку та Сирії.

Про це повідомив портал "Military.com".

За місяць у цих країнах загинули 8 військовослужбовців США. Операція коаліції США розпочалася 8 серпня 2014 року і триває досі.

29 березня 2 американських військових загинули внаслідок вибуху саморобної бомби в сирійському місті Манбідж, ще 5 членів коаліції були поранені.

15 березня на заході Іраку розбився вертоліт американських ВПС HH-60 Pave Hawk, загинули всі 7 членів екіпажу, включно із 3 офіцерами, що перебували на його борту.

Загалом із початку операції в Іраку і Сирії загинули 59 американських військових. 13 із них загинули під час виконання бойових завдань, 46 у результаті різних інцидентів.

До слова, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що американські війська підуть із Сирії після розгрому "Ісламської держави".