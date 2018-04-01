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В Іраку та Сирії загинула рекордна кількість військових США

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Військові США у Сирії
Військові США у Сирії / 112.ua

Пентагон у березні зазнав найбільших втрат із початку операції "Непохитна рішучість" проти Ісламської держави в Іраку та Сирії.

Про це повідомив портал "Military.com".

За місяць у цих країнах загинули 8 військовослужбовців США. Операція коаліції США розпочалася 8 серпня 2014 року і триває досі.

29 березня 2 американських військових загинули внаслідок вибуху саморобної бомби в сирійському місті Манбідж, ще 5 членів коаліції були поранені.

15 березня на заході Іраку розбився вертоліт американських ВПС HH-60 Pave Hawk, загинули всі 7 членів екіпажу, включно із 3 офіцерами, що перебували на його борту.

Загалом із початку операції в Іраку і Сирії загинули 59 американських військових. 13 із них загинули під час виконання бойових завдань, 46 у результаті різних інцидентів.

До слова, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що американські війська підуть із Сирії після розгрому "Ісламської держави".

Джерело: 24 Канал
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