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      В Ираке взорвался автобус, перевозивший паломников

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      Автобус с паломниками взорвался в Ираке
      Автобус с паломниками взорвался в Ираке / Фото из открытых источников

      Инцидент произошел в воскресенье, 3 февраля, на севере Ирака в районе города Балад. Автобус, перевозивший паломников, подорвался на самодельной мине.

      Телеканал al-Sumara сообщил, что мина была размещена на обочине. В результате взрыва автобуса погиб как минимум один человек, еще 3 пострадавших были доставлены в местную больницу.

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      О точном количестве жертв пока не сообщается. Также известно сколько людей находилось в автобусе в момент взрыва.

      Правоохранители заявили, что мина была приведена в действие неизвестными лицами дистанционно. Однако, пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за инцидент.

      Вибух, Ірак, жертви
      По меньшей мере один человек погиб в результате взрыва автобуса // iraqinews

      По данным экстренных служб Ирака, паломники направлялись в шиитский мавзолей имама Муххамада ибн Хади.

      В последнее время количество инцидентов в стране возросла. Так, 27 января в результате взрыва двух самодельных устройств погибли 4 правоохранителя, еще 11 получили ранения. Тогда ни одна из террористических групп также не взяла на себя ответственность за содеянное.

      Насилие в стране значительно возросло с появлением экстремистских боевиков "Исламского государства", которые провозгласили "Исламский халифат" в Ираке и Сирии в 2014 году.

      Теги: Жертвы Ирак Взрыв
      Источник: 24 Канал
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