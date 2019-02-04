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      В Іраку вибухнув автобус, що перевозив паломників

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      Автобус з паломниками підірвали в Іраку
      Автобус з паломниками підірвали в Іраку / Фото з відкритих джерел

      Інцидент стався у неділю, 3 лютого, на півночі Іраку в районі міста Балад. Автобус, що перевозив паломників, підірвався на саморобній міні.

      Телеканал al-Sumara повідомив, що міну було розміщено на узбіччі. Внаслідок вибуху автобуса загинула щонайменше одна людина, ще 3 постраждалих були доправлені до місцевої лікарні.

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      Про точну кількість жертв наразі не повідомляється. Також не відомо скільки людей перебувало в автобусі на момент вибуху.

      Правоохоронці заявили, що міну було приведено в дію невідомими особами дистанційно. Однак, наразі жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за інцидент.

      Вибух, Ірак, жертви
      Щонайменше одна людина загинула внаслідок вибуху автобуса // iraqinews

      За даними екстрених служб Іраку, паломники прямували до шиїтського мавзолей імама Муххамада ібн Хаді.

      Останнім часом кількість інцидентів у країні зросла. Так, 27 січня внаслідок вибуху двох саморобних пристроїв загинули 4 правоохоронці, ще 11 отримали поранення. Тоді жодна з терористичних груп також не взяла на себе відповідальності за скоєне.

      Насильство в країні значно зросло з появою екстремістських бойовиків "Ісламської держави", які проголосили "Ісламський халіфат" в Іраку та Сирії у 2014 році.

      Теги: Ірак Жертви Вибух
      Джерело: 24 Канал
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