В Іраку вибухнув автобус, що перевозив паломників

Інцидент стався у неділю, 3 лютого, на півночі Іраку в районі міста Балад. Автобус, що перевозив паломників, підірвався на саморобній міні.

Телеканал al-Sumara повідомив, що міну було розміщено на узбіччі. Внаслідок вибуху автобуса загинула щонайменше одна людина, ще 3 постраждалих були доправлені до місцевої лікарні.

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Про точну кількість жертв наразі не повідомляється. Також не відомо скільки людей перебувало в автобусі на момент вибуху.

Правоохоронці заявили, що міну було приведено в дію невідомими особами дистанційно. Однак, наразі жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальність за інцидент.



Щонайменше одна людина загинула внаслідок вибуху автобуса // iraqinews

За даними екстрених служб Іраку, паломники прямували до шиїтського мавзолей імама Муххамада ібн Хаді.

Останнім часом кількість інцидентів у країні зросла. Так, 27 січня внаслідок вибуху двох саморобних пристроїв загинули 4 правоохоронці, ще 11 отримали поранення. Тоді жодна з терористичних груп також не взяла на себе відповідальності за скоєне.

Насильство в країні значно зросло з появою екстремістських бойовиків "Ісламської держави", які проголосили "Ісламський халіфат" в Іраку та Сирії у 2014 році.