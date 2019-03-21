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      В Ираке затонул паром, десятки человек погибли: видео 18+

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      Река Тигр близ Мосула, место катастрофы парома
      Река Тигр близ Мосула, место катастрофы парома / Screenshot

      Переполненный людьми паром затонул на реке Тигр вблизи города Мосул в Ираке. Пока окончательной информации нет, но местные издания сообщают о более 60 смертях. Ведь на пароме ехали преимущественно женщины и дети, которые не умели плавать.

      Паром был переполнен, и именно поэтому погибших так много – более 60 человек. Об этом сообщило издание Alhurra со ссылкой на министерство гражданской обороны Ирака.

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      Сейчас продолжаются спасательные работы. Пока спасти удалось 12 человек, но сколько именно было на борту неизвестно, но не менее сотни. При этом паром рассчитан на вдвое меньшее количество пассажиров.

      Мосул
      Место трагедии сейчас выглядит так

      Смотрите видео с места событий (18+):

      Город Мосул находится на севере Ирака, вблизи курдских районов и сирийской границы.

      Мосул
      Мосул, место трагедии

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      Теги: Ирак Жертвы
      Источник: 24 Канал
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