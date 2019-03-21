В Ираке затонул паром, десятки человек погибли: видео 18+
Переполненный людьми паром затонул на реке Тигр вблизи города Мосул в Ираке. Пока окончательной информации нет, но местные издания сообщают о более 60 смертях. Ведь на пароме ехали преимущественно женщины и дети, которые не умели плавать.
Паром был переполнен, и именно поэтому погибших так много – более 60 человек. Об этом сообщило издание Alhurra со ссылкой на министерство гражданской обороны Ирака.
Читайте также: На химзаводе в Китае произошел мощный взрыв: есть погибшие – видео 18+
Сейчас продолжаются спасательные работы. Пока спасти удалось 12 человек, но сколько именно было на борту – неизвестно, но не менее сотни. При этом паром рассчитан на вдвое меньшее количество пассажиров.
Место трагедии сейчас выглядит так
Смотрите видео с места событий (18+):
Город Мосул находится на севере Ирака, вблизи курдских районов и сирийской границы.
Мосул, место трагедии