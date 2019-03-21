В Ираке затонул паром, десятки человек погибли: видео 18+

Переполненный людьми паром затонул на реке Тигр вблизи города Мосул в Ираке. Пока окончательной информации нет, но местные издания сообщают о более 60 смертях. Ведь на пароме ехали преимущественно женщины и дети, которые не умели плавать.

Паром был переполнен, и именно поэтому погибших так много – более 60 человек. Об этом сообщило издание Alhurra со ссылкой на министерство гражданской обороны Ирака.

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Сейчас продолжаются спасательные работы. Пока спасти удалось 12 человек, но сколько именно было на борту – неизвестно, но не менее сотни. При этом паром рассчитан на вдвое меньшее количество пассажиров.



Место трагедии сейчас выглядит так

Смотрите видео с места событий (18+):

#عاجل: غرق عبارة أثناء عبورها نهر دجلة باتجاه الجزيرة السياحية في غابات الموصل على متنها العشرات#أور_برس pic.twitter.com/rJhvxv86N7 — أور برس-Urpress (@urpress) 21 марта 2019 г.

Город Мосул находится на севере Ирака, вблизи курдских районов и сирийской границы.