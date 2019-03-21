В Іраку затонув пором, десятки людей загинули: відео 18+
Переповнений людьми пором затонув на ріці Тигр поблизу міста Мосул в Іраку. Поки остаточної інформації немає, але місцеві видання повідомляють про понад 60 смертей. Адже на поромі їхали переважно жінки та діти, які не вміли плавати.
Пором був переповнений, і саме тому загиблих так багато – понад 60 людей. Про це повідомило видання Alhurra з посиланням на міністерство цивільної оборони Іраку.
Читайте також: На хімзаводі у Китаї стався потужний вибух: є загиблі – відео 18+
Зараз тривають рятувальні роботи. Поки врятувати вдалося 12 людей, але скільки саме було на борту – невідомо, але не менш ніж сотня. При тому паром розрахований на удвічі меншу кількість пасажирів.
Місце трагедії зараз виглядає так
Дивіться відео з місця подій (18+):
Місто Мосул розташоване на півночі Іраку, поблизу курдських районів та сирійського кордону.
Мосул, місце трагедії