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      В Іраку затонув пором, десятки людей загинули: відео 18+

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      В Іраку затонув пором 21 березня 2019, понад 60 загиблих - відео
      Річка Тигр поблизу Мосула, місце катастрофи порому / Screenshot

      Переповнений людьми пором затонув на ріці Тигр поблизу міста Мосул в Іраку. Поки остаточної інформації немає, але місцеві видання повідомляють про понад 60 смертей. Адже на поромі їхали переважно жінки та діти, які не вміли плавати.

      Пором був переповнений, і саме тому загиблих так багато – понад 60 людей. Про це повідомило видання Alhurra з посиланням на міністерство цивільної оборони Іраку.

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      Зараз тривають рятувальні роботи. Поки врятувати вдалося 12 людей, але скільки саме було на борту – невідомо, але не менш ніж сотня. При тому паром розрахований на удвічі меншу кількість пасажирів.

      Мосул
      Місце трагедії зараз виглядає так

      Дивіться відео з місця подій (18+): 

      Місто Мосул розташоване на півночі Іраку, поблизу курдських районів та сирійського кордону.

      Мосул
      Мосул, місце трагедії

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      Теги: Жертви Ірак
      Джерело: 24 Канал
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