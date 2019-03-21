В Іраку затонув пором, десятки людей загинули: відео 18+

Переповнений людьми пором затонув на ріці Тигр поблизу міста Мосул в Іраку. Поки остаточної інформації немає, але місцеві видання повідомляють про понад 60 смертей. Адже на поромі їхали переважно жінки та діти, які не вміли плавати.

Пором був переповнений, і саме тому загиблих так багато – понад 60 людей. Про це повідомило видання Alhurra з посиланням на міністерство цивільної оборони Іраку.

Читайте також: На хімзаводі у Китаї стався потужний вибух: є загиблі – відео 18+

Зараз тривають рятувальні роботи. Поки врятувати вдалося 12 людей, але скільки саме було на борту – невідомо, але не менш ніж сотня. При тому паром розрахований на удвічі меншу кількість пасажирів.



Місце трагедії зараз виглядає так

Дивіться відео з місця подій (18+):

#عاجل: غرق عبارة أثناء عبورها نهر دجلة باتجاه الجزيرة السياحية في غابات الموصل على متنها العشرات#أور_برس pic.twitter.com/rJhvxv86N7 — أور برس-Urpress (@urpress) 21 марта 2019 г.

Місто Мосул розташоване на півночі Іраку, поблизу курдських районів та сирійського кордону.