В иранских религиозных сообществах девушки не люди, а только ценный товар – Яковина

По Ирану прокатилась волна полицейских рейдов. Их жертвами стали не преступники-рецидивисты, а красивые и жизнерадостные девушки-подростки.

Об этом в своем блоге "Безумный мир" рассказал Иван Яковина.

Журналист считает, что за организацией рейдов стоят жесткие, толстые, старые и бородатые мужчины. Ведь именно такая "публика" сейчас руководит Ираном.

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Яковина объяснил, что именно эти извращенцы отслеживают наиболее популярные страницы в соцсетях, которые ведут молодые девушки. Арестовывают их, а потом показывают по телевидению в специальных передачах. Избитые, напуганые, закутанные в традиционную одежду, девушки на камеру признаются в своих ужасных преступлениях. А преступление это заключается лишь в попытке стать свободным, независимым человеком.

В иранских религиозных сообществах девушка – это ценный товар для своего отца, своей семьи, а вовсе не самостоятельный человек. Тот факт, что она танцует на глазах у всех – портит этот товар,

– рассказал Иван Яковина.

По его словам, усилия иранских властей, на самом деле, дают противоположный ожидаемому эффект. Дело в том, что общество, особенно молодежь, все чаще становится на сторону "виновных" девушек, а не на сторону "высоконравственных" исламских богословов.



Главный "высоконравственный" исламский богослов Ирана, аятолла Али Хаменеи

Яковина отметил, что есть и такие девушки, которые открыто танцуют, не скрывая лиц, не покрывая голову. Они фактически открыто провозглашают политическое заявление: "Чихать мы хотели на вас и на ваши средневековые порядки. Всех посадить не удастся!"

Видео полного выпуска "Безумного мира" за 9 июля 2018