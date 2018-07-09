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У іранських релігійних спільнотах дівчата не люди, а лише цінний товар, – Яковина

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У іранських релігійних спільнотах дівчата не люди, а лише цінний товар
У іранських релігійних спільнотах дівчата не люди, а лише цінний товар / 24 канал

Іраном прокотилась хвиля поліцейських рейдів. Їх жертвами стали не злочинці-рецидивісти, а красиві та життєрадісні дівчата-підлітки.

Про це у своєму блозі "Безумный мир" розповів Іван Яковина.

Журналіст вважає, що за організацією рейдів стоять жорсткі, товсті, старі і бородаті чоловіки. Адже саме така "публіка" зараз керує Іраном. 

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Яковина пояснив, що саме ці збоченці відстежують найбільш популярні сторінки у соцмережах, які ведуть молоді дівчата. Арештовують їх, а потім показують по телебаченню у спеціальних передачах. Побиті, налякані, закутані у традиційний одяг, дівчата на камеру зізнаються у своїх жахливих злочинах. А злочин цей полягає лише у спробі стати вільною, незалежною людиною.

У іранських релігійних спільнотах дівчина – це цінний товар для свого батька, своєї родини, а зовсім не самостійна людина. Той факт, що вона танцює на очах у всіх – псує цей товар,
– розповів Іван Яковина.

За його словами, зусилля іранської влади, насправді, дають протилежний очікуваному ефект. Річ у тім, що суспільство, особливо, молодь, усе частіше стає на бік "винних" дівчат, а не на бік "високоморальних" ісламських богословів.


Головний "високоморальний" ісламський богослов Ірану, аятола Алі Хаменеї

Яковина наголосив, що є і такі дівчата, які відкрито танцюють, не приховуючи облич, не покриваючи голову. Вони, фактично, відкрито проголошують політичну заяву: "Чхати ми хотіли на вас і на ваші середньовічні порядки. Усіх посадити не вдасться!"

Відео повного випуску "Безумного мира" за 9 липня 2018

 

Теги: Іран Відеоблоги Ісламська держава іслам
Джерело: 24 канал
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