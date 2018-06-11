В Ирландии экстренно сел самолет: на борту обнаружили записку о бомбе

Из-за найденной в самолете записке о заложенной бомбе пассажирский авиалайнер в Ирландии совершил экстренную посадку.

Об этом пишет The Sun.

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Как информирует издание, записку о взрывчатке нашли в туалете самолета.

Самолет следовал из Рима в Чикаго. На борту находилось 214 пассажиров и экипаж.

Команда заявила о чрезвычайной ситуации и сообщила диспетчерам о том, что они хотели бы посадить самолет в ирландском городе Шаннон.

На месте посадки пассажирский самолет уже ждали пожарные, взрывотехники и кареты скорой.