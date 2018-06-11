В Ирландии экстренно сел самолет: на борту обнаружили записку о бомбе
Из-за найденной в самолете записке о заложенной бомбе пассажирский авиалайнер в Ирландии совершил экстренную посадку.
Об этом пишет The Sun.
Читайте также: В немецком аэропорту загорелся пассажирский самолет, есть пострадавшие: фото
Как информирует издание, записку о взрывчатке нашли в туалете самолета.
Самолет следовал из Рима в Чикаго. На борту находилось 214 пассажиров и экипаж.
Команда заявила о чрезвычайной ситуации и сообщила диспетчерам о том, что они хотели бы посадить самолет в ирландском городе Шаннон.
На месте посадки пассажирский самолет уже ждали пожарные, взрывотехники и кареты скорой.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии