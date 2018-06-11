23:09
11 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
28°C 12°C
  • вівторок
    26°C 15°C
  • середа
    21°C 16°C
  • четвер
    24°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Мастак віртуальності Кисельов. "Пряма лінія" Путіна
Вєсті Кремля
22:02, 9 червня
Вєсті.UA. Жир. Закохана Чорновол. Тимошенко проти Супрун
Вєсті.UA
21:26, 9 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

В Ірландії екстрено сів літак: на борту виявили записку про бомбу

69 Читать новость на русском
Записку про бомбу залишили в туалеті літака
Записку про бомбу залишили в туалеті літака / thesun.ie

Через знайдену в літаку записку про закладену бомбу, пасажирський авіалайнер в Ірландії здійснив екстрену посадку.

Про це пише The Sun.

Читайте також: У німецькому аеропорту загорівся пасажирський літак, є постраждалі: фото

Як інформує видання, записку про вибухівку знайшли в туалеті літака.

Авіасудно слідувало з Риму до Чикаго. На борту перебувало 214 пасажирів та екіпаж.

Команда заявила про надзвичайну ситуацію та повідомила диспетчерів про те, що вони хотіли б посадити літак у ірландському місті Шаннон.

На місці посадки пасажирський літак вже чекали пожежники, вибухотехніки та карети швидкої.

Теги: авіація Ірландія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як всупереч протидії корумпованого президента нам вдалося провести закон про Антикорупційний суд
сьогодні, 23:00 Як всупереч протидії корумпованого президента нам вдалося провести закон про Антикорупційний суд
Єгор Соболєв 58
Как Дональд Трамп ломает Запад
сьогодні, 23:00 Как Дональд Трамп ломает Запад
47
Чего ждать от встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына
сьогодні, 22:01 Чего ждать от встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына
Віталій Кулик 206
Розгін мітингу під Радою: кого досі переслідують підлеглі Авакова та Луценка
сьогодні, 21:30 Розгін мітингу під Радою: кого досі переслідують підлеглі Авакова та Луценка
Єгор Соболєв 493
"Висадка в Нормандії": що зміниться для України?
сьогодні, 21:01 "Висадка в Нормандії": що зміниться для України?
1122
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук