В Ірландії екстрено сів літак: на борту виявили записку про бомбу
Через знайдену в літаку записку про закладену бомбу, пасажирський авіалайнер в Ірландії здійснив екстрену посадку.
Про це пише The Sun.
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Як інформує видання, записку про вибухівку знайшли в туалеті літака.
Авіасудно слідувало з Риму до Чикаго. На борту перебувало 214 пасажирів та екіпаж.
Команда заявила про надзвичайну ситуацію та повідомила диспетчерів про те, що вони хотіли б посадити літак у ірландському місті Шаннон.
На місці посадки пасажирський літак вже чекали пожежники, вибухотехніки та карети швидкої.
Джерело: 24 Канал
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