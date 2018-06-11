В Ірландії екстрено сів літак: на борту виявили записку про бомбу

Через знайдену в літаку записку про закладену бомбу, пасажирський авіалайнер в Ірландії здійснив екстрену посадку.

Про це пише The Sun.

Читайте також: У німецькому аеропорту загорівся пасажирський літак, є постраждалі: фото

Як інформує видання, записку про вибухівку знайшли в туалеті літака.

Авіасудно слідувало з Риму до Чикаго. На борту перебувало 214 пасажирів та екіпаж.

Команда заявила про надзвичайну ситуацію та повідомила диспетчерів про те, що вони хотіли б посадити літак у ірландському місті Шаннон.

На місці посадки пасажирський літак вже чекали пожежники, вибухотехніки та карети швидкої.