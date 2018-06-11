У німецькому аеропорту загорівся пасажирський літак, є постраждалі: фото

В аеропорту Франкфурта спалахнув пасажирський літак. Спочатку загорівся аеродромний тягач, вогонь з якого перекинувся на повітряне судно, яке мало летіти у Філадельфію.

Інцидент трапився вранці 11 червня, передає Bild. Читайте також: З'явилося ефектне відео польоту українського винищувача у рамках престижного авіашоу Як повідомляється, стовп чорного диму можна було помітити в районі міжнародного аеропорту Франкфурта близько 8 ранку. За інформацією речника авіакомпанії Lufthansa, тягач мав відтягнути порожній літак Airbus A340 до виходу на посадку. Чому саме загорівся тягач, достеменно невідомо. В результаті пожежі постраждала кабіна пілота. Через це пасажирам, що прямували до Філадельфії, надали інший літак. Повідомляється, що шестеро людей отримали респіраторні ураження через їдкий дим. Lufthansa Airbus A340-300 (D-AIFA) sustained unknown heat damage whilst under tow at Frankfurt Airport (EDDF) when the connected tug caught fire below it. The reason for the fire is unknown yet. pic.twitter.com/vADKnxuwdE — JACDEC (@JacdecNew) 11 червня 2018 р.