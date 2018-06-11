У німецькому аеропорту загорівся пасажирський літак, є постраждалі: фото
В аеропорту Франкфурта спалахнув пасажирський літак. Спочатку загорівся аеродромний тягач, вогонь з якого перекинувся на повітряне судно, яке мало летіти у Філадельфію.
Інцидент трапився вранці 11 червня, передає Bild.
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Як повідомляється, стовп чорного диму можна було помітити в районі міжнародного аеропорту Франкфурта близько 8 ранку.
За інформацією речника авіакомпанії Lufthansa, тягач мав відтягнути порожній літак Airbus A340 до виходу на посадку.
Чому саме загорівся тягач, достеменно невідомо.
В результаті пожежі постраждала кабіна пілота. Через це пасажирам, що прямували до Філадельфії, надали інший літак.
Повідомляється, що шестеро людей отримали респіраторні ураження через їдкий дим.