В немецком аэропорту загорелся пассажирский самолет, есть пострадавшие: фото
В аэропорту Франкфурта загорелся пассажирский самолет. Сначала загорелся аэродромный тягач, огонь с которого перекинулся на воздушное судно, которое должно было лететь в Филадельфию.
Инцидент произошел утром 11 июня, передает Bild.
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Как сообщается, столб черного дыма можно было заметить в районе международного аэропорта Франкфурта около 8 утра.
По информации представителя авиакомпании Lufthansa, тягач должен был оттянуть пустой самолет Airbus A340 к выходу на посадку.
Почему загорелся тягач, неизвестно.
В результате пожара пострадала кабина пилота. Поэтому пассажирам, которые направлялись в Филадельфию, предоставили другой самолет.
Сообщается, что шесть человек получили респираторные поражения из-за едкого дыма.