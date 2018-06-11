В немецком аэропорту загорелся пассажирский самолет, есть пострадавшие: фото

В аэропорту Франкфурта загорелся самолет: 6 человек пострадали / Соцсети

В аэропорту Франкфурта загорелся пассажирский самолет. Сначала загорелся аэродромный тягач, огонь с которого перекинулся на воздушное судно, которое должно было лететь в Филадельфию.