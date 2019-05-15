В Ирпене женщина избила мужа до смерти: что известно

Женщину приговорили к 8 годам лишения свободы, ведь она нанесла своему мужу особо тяжкие телесные повреждения, вследствие чего он умер.

Трагедия произошла 2 мая 2018-го года, в Киевской области. Ирпенский отдел Киево-Святошинской местной прокуратуры поддержал обвинение в уголовном производстве о совершении умышленных тяжких телесных повреждений. Об этом сообщает Киев Оперативный.

Читайте также: В Киеве поймали убийцу, сбежавшего из психиатрической клиники: фото

Она вместе со своим мужем снимали в квартире общую комнату. Между ними случился конфликт, в результате которого злоумышленница нанесла один удар ножом в живот потерпевшего, от полученных травм мужчина скончался в больнице.

Карта с обозначением места инцидента:

Суд, согласился с доводами стороны обвинения и признал женщину виновной в этом преступлении. Ее осудили по части 2 статьи 121 Уголовного Кодекса Украины. Согласно приговору Ирпенского городского суда Киевской области обвиняемой назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.