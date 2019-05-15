В Ірпіні жінка побила чоловіка до смерті: що відомо

Жінку засудили до 8 років позбавлення волі, адже вона завдала своєму чоловікові особливо тяжкі тілесні пошкодження, внаслідок чого він помер.

Трагедія сталась 2 травня 2018-го року, у Київській області. Ірпінський відділ Києво-Святошинської місцевої прокуратури підтримав обвинувачення у кримінальному провадженні у вчиненні умисних тяжких тілесних ушкоджень. Про це повідомляє Київ Оперативний.

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Вона разом зі своїм чоловіком винаймали в квартирі спільну кімнату. Між ними трапився конфлікт, внаслідок якого зловмисниця нанесла один удар ножем в живіт потерпілого, від отриманих травм чоловік помер у лікарні.

Карта із позначенням місця інциденту:



Суд, погодився із доводами сторони обвинувачення та визнав жінку винною в цьому злочинні. ЇЇ засудили за частиною 2 статті 121 Кримінального Кодексу України. Згідно із вироком Ірпінського міського суду Київської області обвинуваченій призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.