Під Києвом колишній військовий підірвав себе на гранаті: фото
Під Києвом в селі Чупира Білоцерківського району сталася трагедія. 36-ти річний чоловік наклав на себе руки, підірвавшись на гранаті. Пізніше стало відомо, що колишній військовий вже неодноразово намагався накласти на себе руки.
Перед трагедією чоловік попрощався з рідними та пішов в яр поблизу. Про це повідомляє Інформатор.
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Як зазначила поліція, загиблий повернувся із зони АТО. Після цього він кілька разів намагався звести рахунки з життям.
Це не перша спроба військового покінчити із життям
На місце трагедії прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що чоловік загинув від травми грудної клітини, яку отримав від вибуху. Біля тіла загиблого поліція виявила важіль взводу і кільце від гранати. Провівши обшук в гаражі загиблого, слідчо-оперативна група виявила в приміщенні гранату "Ф-1" і запал.
Поліція показала знаряддя вбивства
За фактом трагедії правоохоронці почали кримінальне провадження. Деталі та причини самогубства встановлюють.
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