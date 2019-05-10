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      Під Києвом колишній військовий підірвав себе на гранаті: фото

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      Під Києвом колишній військовий підірвав себе на гранаті
      Під Києвом колишній військовий підірвав себе на гранаті / Інформатор

      Під Києвом в селі Чупира Білоцерківського району сталася трагедія. 36-ти річний чоловік наклав на себе руки, підірвавшись на гранаті. Пізніше стало відомо, що колишній військовий вже неодноразово намагався накласти на себе руки.

      Перед трагедією чоловік попрощався з рідними та пішов в яр поблизу. Про це повідомляє Інформатор.

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      Як зазначила поліція, загиблий повернувся із зони АТО. Після цього він кілька разів намагався звести рахунки з життям.

      Це не перша спроба військового покінчити із життям
      Це не перша спроба військового покінчити із життям

      На місце трагедії прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що чоловік загинув від травми грудної клітини, яку отримав від вибуху. Біля тіла загиблого поліція виявила важіль взводу і кільце від гранати. Провівши обшук в гаражі загиблого, слідчо-оперативна група виявила в приміщенні гранату "Ф-1" і запал.

      Поліція показала знаряддя вбивства
      Поліція показала знаряддя вбивства

      За фактом трагедії правоохоронці почали кримінальне провадження. Деталі та причини самогубства встановлюють.

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
      Джерело: 24 канал
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