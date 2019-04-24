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      У Києві на ВДНГ повісився юнак: фото, відео

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      У Києві на ВДНГ повісився юнак
      У Києві на ВДНГ повісився юнак / Інформатор

      У середу, 24 квітня, в Києві на території ВДНГ знайшли труп молодого хлопця. Тіло, яке висіло на одному з дерев в зеленій зоні, знайшли бігуни. Поліція з'ясовує причини та обставини загибелі хлопця.

      Близько 9 ранку прибули працівники служби охорони, які і викликали поліцію. Про це повідомляє Інформатор з місця події.

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      На місце події прибув екіпаж патрульної поліції, а також карета швидкої допомоги. Поліція та медики побачили хлопця, який висів у петлі на висоті близько метра від землі.

      Дивіться відео з місця події:

      Зараз на території ВДНГ працює слідчо-оперативна група.

      Тіло повішеного юнака знайшли ранкові бігуни
      Тіло повішеного юнака знайшли ранкові бігуни

      Крім причин і обставин загибелі, правоохоронцям належить встановити особу загиблого. Також слідчі мають визначити чи справді це було самогубство.

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
      Джерело: 24 канал
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