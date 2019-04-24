У Києві на ВДНГ повісився юнак: фото, відео

У середу, 24 квітня, в Києві на території ВДНГ знайшли труп молодого хлопця. Тіло, яке висіло на одному з дерев в зеленій зоні, знайшли бігуни. Поліція з'ясовує причини та обставини загибелі хлопця.

Близько 9 ранку прибули працівники служби охорони, які і викликали поліцію. Про це повідомляє Інформатор з місця події.

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На місце події прибув екіпаж патрульної поліції, а також карета швидкої допомоги. Поліція та медики побачили хлопця, який висів у петлі на висоті близько метра від землі.

Дивіться відео з місця події:

Зараз на території ВДНГ працює слідчо-оперативна група.



Тіло повішеного юнака знайшли ранкові бігуни

Крім причин і обставин загибелі, правоохоронцям належить встановити особу загиблого. Також слідчі мають визначити чи справді це було самогубство.