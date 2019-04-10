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      У Києві повішався юнак: його знайшла мама

      3 Читать новость на русском
      У Києві повішався юнак: його знайшла мама
      У Києві повішався юнак: його знайшла мама / Newsone.ua

      У Подільському районі Києва знайшли труп чоловіка. Тіло знайшла мама чоловіка, воно лежало під деревом у дворі приватного будинку. Деталі інциденту встановлюють правоохоронці.

      Нещасний випадок трапився за адресою Піхотна, 6. За попередньою інформацією, юнак вчинив самогубство. Про це повідомляє Інформатор.

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      Виклик на лінію екстрених служб надійшов 9 квітня близько 23 вечора. За попередньою інформацією, жінка, яка проживала в цьому будинку, зателефонувала в поліцію і повідомила, що вона знайшла свого сина мертвим. 


      Він жив разом із нею. На жаль, лікарі лише констатували смерть. Тіло знайшли під деревом, а на шиї була петля, зроблена з дроту. Другий кінець дроту був прив'язаний до дерева.

      Чоловікові було 29 років. Що саме стало причиною такого вчинку – поки невідомо.

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      blog_ava
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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
      Джерело: 24 канал
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