У Києві чоловік знайшов сумку із немовлям: фото, відео

У Києві на проспекті Соборності чоловік вигулював собаку і знайшов немовля в сумці. На місце події прибули слідчі та медики. Життю малюка нічого не загрожує, наразі триває слідство.

Виклик в поліцію надійшло 3 квітня близько 22 години. Про це повідомляє Інформатор із посиланням на прес-службу поліції Києва.

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Поліція, що прибула на місце події, побачила, що між двома будинками в сумці дійсно лежить немовля, загорнуте у ковдру. З оцінкою медиків, хлопчик народився не пізніше ніж за добу до інциденту. Його стан задовільний, медики госпіталізували дитину. Загрози його життю нічого не становить.



Немовлятко у задовільному стані перебуває під наглядом медиків

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 135 – Залишення в небезпеці. Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі.

Відео щодо інциденту від речниці Нацполіції:

Зараз столичні правоохоронці проводять слідство, встановлюють свідків того, що сталося. Також звертаються до мешканців столиці з проханням надати інформацію, яка може допомогти в пошуках матері дитини.

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Якщо ви володієте будь-якою інформацією, зверніться до Дніпровського управління поліції за адресою вулиця Червоноткацька, 2 або за телефонами: (067) 650-69-23 і 102.