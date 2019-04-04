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      У Києві чоловік знайшов сумку із немовлям: фото, відео

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      У Києві чоловік знайшов сумку із немовлям: фото, відео
      У Києві чоловік знайшов сумку із немовлям: фото, відео / Unsplash

      У Києві на проспекті Соборності чоловік вигулював собаку і знайшов немовля в сумці. На місце події прибули слідчі та медики. Життю малюка нічого не загрожує, наразі триває слідство.

      Виклик в поліцію надійшло 3 квітня близько 22 години. Про це повідомляє Інформатор із посиланням на прес-службу поліції Києва.

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      Поліція, що прибула на місце події, побачила, що між двома будинками в сумці дійсно лежить немовля, загорнуте у ковдру. З оцінкою медиків, хлопчик народився не пізніше ніж за добу до інциденту. Його стан задовільний, медики госпіталізували дитину. Загрози його життю нічого не становить.

      Немовлятко у задовільному стані перебуває під наглядом медиків
      Немовлятко у задовільному стані перебуває під наглядом медиків

      За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 135 – Залишення в небезпеці. Санкція статті передбачає до двох років позбавлення волі.

      Відео щодо інциденту від речниці Нацполіції:

      Зараз столичні правоохоронці проводять слідство, встановлюють свідків того, що сталося. Також звертаються до мешканців столиці з проханням надати інформацію, яка може допомогти в пошуках матері дитини.

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      Якщо ви володієте будь-якою інформацією, зверніться до Дніпровського управління поліції за адресою вулиця Червоноткацька, 2 або за телефонами: (067) 650-69-23 і 102.

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
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