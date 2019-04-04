В Киеве мужчина нашел сумку с младенцем: фото, видео

В Киеве на проспекте Соборности мужчина выгуливал собаку и нашел младенца в сумке. На место происшествия прибыли следователи и медики. Жизни малыша ничего не угрожает, ведется следствие.

Вызов в полицию поступил 3 апреля около 22 часов. Об этом сообщает Информатор с ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

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Полиция, прибывшая на место происшествия, увидела, что между двумя домами в сумке действительно лежит младенец, завернутый в одеяло. По оценке медиков, мальчик родился не позже чем за сутки до инцидента. Его состояние удовлетворительное, медики госпитализировали ребенка. Угрозы его жизни ничего не представляет.



Младенец в удовлетворительном состоянии находится под наблюдением медиков

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 135 – Оставление в опасности. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Видео относительно инцидента от пресс-секретаря Нацполиции:

Сейчас столичные правоохранители проводят следствие, устанавливают свидетелей случившегося. Также обращаются к жителям столицы с просьбой предоставить информацию, которая может помочь в поисках матери ребенка.

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Если вы владеете какой-либо информацией, обратитесь в Днепровское управление полиции по адресу: улица Красноткацкая, 2 или по телефонам: (067) 650-69-23 и 102.