18:44
4 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Как Путин становится античным героем. Особое Prado для россиян
      Вєсті Кремля
      22:14, 3 апреля
      Вести.UA: Как Порошенко вытягивает свой рейтинг. Телефонная проблема Ляшко
      Вєсті.UA
      20:12, 3 апреля
      Заоблачные счета: о каких махинациях "Киевтеплоэнерго" должен знать каждый
      ЦРУ
      09:00, 3 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Секретные объекты
      Згадати все
      22:21, 3 апреля
      Телеканал новостей 24 Криминал Новости криминала и ДТП
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      В Киеве мужчина нашел сумку с младенцем: фото, видео

      3 Читати новину українською
      В Киеве мужчина нашел сумку с младенцем: фото, видео
      В Киеве мужчина нашел сумку с младенцем: фото, видео / Unsplash

      В Киеве на проспекте Соборности мужчина выгуливал собаку и нашел младенца в сумке. На место происшествия прибыли следователи и медики. Жизни малыша ничего не угрожает, ведется следствие.

      Вызов в полицию поступил 3 апреля около 22 часов. Об этом сообщает Информатор с ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

      Читайте также: В Запорожье два подростка нашли гранату: один погиб

      Полиция, прибывшая на место происшествия, увидела, что между двумя домами в сумке действительно лежит младенец, завернутый в одеяло. По оценке медиков, мальчик родился не позже чем за сутки до инцидента. Его состояние удовлетворительное, медики госпитализировали ребенка. Угрозы его жизни ничего не представляет.

      Немовлятко у задовільному стані перебуває під наглядом медиків
      Младенец в удовлетворительном состоянии находится под наблюдением медиков

      По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 135 – Оставление в опасности. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

      Видео относительно инцидента от пресс-секретаря Нацполиции:

      Сейчас столичные правоохранители проводят следствие, устанавливают свидетелей случившегося. Также обращаются к жителям столицы с просьбой предоставить информацию, которая может помочь в поисках матери ребенка.

      Читайте также: Под Киевом в собственном доме нашли труп мужчины: фото

      Если вы владеете какой-либо информацией, обратитесь в Днепровское управление полиции по адресу: улица Красноткацкая, 2 или по телефонам: (067) 650-69-23 и 102.

      blog_ava
      Дебаты на стадионе могут не состояться: Зеленский хочет извинений Порошенко
      сегодня
      2461
      Теги: Криминал Новости криминала и ДТП
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кто будет ведущим дебатов Зеленского и Порошенко
      сегодня , 18:16 Кто будет ведущим дебатов Зеленского и Порошенко
      224
      Президентские выборы и рынок недвижимости: к чему готовиться украинцам
      сегодня , 18:01 Президентские выборы и рынок недвижимости: к чему готовиться украинцам
      81
      Дебати Зеленського і Порошенка – це The Show Must Go On
      сегодня , 17:05 Дебати Зеленського і Порошенка – це The Show Must Go On
      Артем Овдієнко 1291
      Прием детей в 1 класс: правила поступления и необходимые документы
      сегодня , 17:03 Прием детей в 1 класс: правила поступления и необходимые документы
      110
      Риск беспорядков во время дебатов есть, – политолог
      сегодня , 16:40 Риск беспорядков во время дебатов есть, – политолог
      Ірина Поліщук 307
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук