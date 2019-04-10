В Киеве повесился юноша: его нашла мама

В Подольском районе Киева нашли труп мужчины. Тело нашла мама мужчины, оно лежало под деревом во дворе частного дома. Детали инцидента устанавливают правоохранители.

Несчастный случай произошел по адресу Пехотная, 6. По предварительной информации, юноша совершил самоубийство. Об этом сообщает Информатор.

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Вызов на линию экстренных служб поступил 9 апреля около 23 вечера. По предварительной информации, женщина, которая проживала в этом доме, позвонила в полицию и сообщила, что она нашла своего сына мертвым.

Он жил вместе с ней. К сожалению, врачи лишь констатировали смерть. Тело нашли под деревом, а на шее была петля, сделанная из проволоки. Второй конец провода был привязан к дереву.

Мужчине было 29 лет. Что именно стало причиной такого поступка – пока неизвестно.

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