В Киеве на ВДНХ повесился юноша: фото, видео

В среду, 24 апреля, в Киеве на территории ВДНХ нашли труп молодого парня. Тело, которое висело на одном из деревьев в зеленой зоне, нашли бегуны. Полиция выясняет причины и обстоятельства гибели парня.

Около 9 утра прибыли работники службы охраны, которые и вызвали полицию. Об этом сообщает Информатор с места происшествия.

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На место происшествия прибыл экипаж патрульной полиции, а также карета скорой помощи. Полиция и медики увидели парня, который висел в петле на высоте около метра от земли.

Смотрите видео с места события:

Сейчас на территории ВДНХ работает следственно-оперативная группа.



Тело повешенного юноши нашли утренние бегуны

Кроме причин и обстоятельств гибели, правоохранителям предстоит установить личность погибшего. Также следователи должны определить действительно ли это было самоубийство.