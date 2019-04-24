В Киеве на ВДНХ повесился юноша: фото, видео
В среду, 24 апреля, в Киеве на территории ВДНХ нашли труп молодого парня. Тело, которое висело на одном из деревьев в зеленой зоне, нашли бегуны. Полиция выясняет причины и обстоятельства гибели парня.
Около 9 утра прибыли работники службы охраны, которые и вызвали полицию. Об этом сообщает Информатор с места происшествия.
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На место происшествия прибыл экипаж патрульной полиции, а также карета скорой помощи. Полиция и медики увидели парня, который висел в петле на высоте около метра от земли.
Смотрите видео с места события:
Сейчас на территории ВДНХ работает следственно-оперативная группа.
Тело повешенного юноши нашли утренние бегуны
Кроме причин и обстоятельств гибели, правоохранителям предстоит установить личность погибшего. Также следователи должны определить действительно ли это было самоубийство.
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