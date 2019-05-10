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      Под Киевом бывший военный взорвал себя на гранате: фото

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      Под Киевом бывший военный взорвал себя на гранате
      Под Киевом бывший военный взорвал себя на гранате / Информатор

      Под Киевом в селе Чупира Белоцерковского района произошла трагедия. 36-ти летний мужчина покончил с собой, подорвавшись на гранате. Позже стало известно, что бывший военный уже неоднократно пытался наложить на себя руки.

      Перед трагедией мужчина попрощался с родными и пошел в овраг поблизости. Об этом сообщает Информатор.

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      Как отметила полиция, погибший вернулся из зоны АТО. После этого он несколько раз пытался свести счеты с жизнью.

      Це не перша спроба військового покінчити із життям

      Это не первая попытка военного покончить с жизнью

      На место трагедии прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что мужчина погиб от травмы грудной клетки, которую получил от взрыва. Возле тела погибшего полиция обнаружила рычаг взвода и кольцо от гранаты. Проведя обыск в гараже погибшего, следственно-оперативная группа обнаружила в помещении гранату "Ф-1" и запал.

      Поліція показала знаряддя вбивства

      Полиция показала орудие убийства

      По факту трагедии правоохранители начали уголовное производство. Детали и причины самоубийства устанавливают.

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      Теги: Криминал Новости криминала и ДТП
      Источник: 24 канал
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