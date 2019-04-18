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      В Киеве мужчина погиб под колесами Chevrolet: фото, видео

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      В Киеве мужчина погиб под колесами Chevrolet: фото, видео
      В Киеве мужчина погиб под колесами Chevrolet: фото, видео / Информатор

      В среду, 17 апреля, на проспекте Генерала Ватутина Chevrolet на большой скорости сбил мужчину. Пешеход пытался перебежать многополосный проспект в неположенном месте, но попал под колеса автомобиля.

      От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи. Об этом сообщает Информатор с места происшествия.

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      Chevrolet Lacetti двигался по проспекту Генерала Ватутина в сторону Троещины в левой полосе. Недалеко от ТРЦ Sky Mall пешеход стал перебегать дорогу, несмотря на плотный поток транспорта.

      Смотрите карту с изображением места происшествия:

      Преодолев несколько полос, он добегал до бетонного разделителя, но не успел. От столкновения с Chevrolet мужчину подбросило на несколько метров вверх.

      Водій Chevrolet довго не міг оговтатись від шоку – його приводили до тями медики
      Водитель Chevrolet долго не мог оправиться от шока – его приводили в чувство медики

      К сожалению, пешеход погиб на месте. Ему было около 35-ти лет. Тело отбросило на несколько метров от места происшествия, а автомобиль проехал еще 10 метров и остановился.

      Водитель Chevrolet находился в шоковом состоянии, медики приводили его в чувство с помощью нашатыря. На месте работала следственно-оперативная группа.

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      Теги: Криминал Новости криминала и ДТП
      Источник: 24 канал
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