В Киеве мужчина погиб под колесами Chevrolet: фото, видео

В среду, 17 апреля, на проспекте Генерала Ватутина Chevrolet на большой скорости сбил мужчину. Пешеход пытался перебежать многополосный проспект в неположенном месте, но попал под колеса автомобиля.

От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой помощи. Об этом сообщает Информатор с места происшествия.

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Chevrolet Lacetti двигался по проспекту Генерала Ватутина в сторону Троещины в левой полосе. Недалеко от ТРЦ Sky Mall пешеход стал перебегать дорогу, несмотря на плотный поток транспорта.

Смотрите карту с изображением места происшествия:

Преодолев несколько полос, он добегал до бетонного разделителя, но не успел. От столкновения с Chevrolet мужчину подбросило на несколько метров вверх.



Водитель Chevrolet долго не мог оправиться от шока – его приводили в чувство медики

К сожалению, пешеход погиб на месте. Ему было около 35-ти лет. Тело отбросило на несколько метров от места происшествия, а автомобиль проехал еще 10 метров и остановился.

Водитель Chevrolet находился в шоковом состоянии, медики приводили его в чувство с помощью нашатыря. На месте работала следственно-оперативная группа.

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